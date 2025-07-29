Минздрав СО держит ситуацию, произошедшую в пассажирском поезде «Кисловодск-Тында», на контроле

В связи с инцидентом, произошедшим в пассажирском поезде «Кисловодск-Тында», министерство здравоохранения Самарской области сообщает:
Юные спортсмены возвращались с соревнований по дзюдо. Поездка была организована частным образом.
Минздрав Самарской области держит ситуацию на контроле. Оперативно взаимодействует с Минздравом Краснодарского края.
Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Краснодарского края, некоторые из пострадавших госпитализированы.
Контроль за состоянием здоровья пациентов осуществляется по линии центров медицины катастроф Краснодарского края и Самарской области.
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