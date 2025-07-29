Норовирус стал причиной заболевания детей, снятых с поезда из Кисловодска, которые ехали до Самары

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Норовирусная инфекция, по предварительной информации, стала причиной заболевания группы детей, снятых с поезда маршрутом Кисловодск-Тында, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Во вторник в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о снятии с поезда и госпитализации двух групп детей с симптомами пищевой инфекции. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детей отвезли в инфекционное детское отделение горбольницы Армавира.

"Роспотребнадзор расследует очаг острой кишечной инфекции в пассажирском поезде Кисловодск-Тында… По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением", - сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в пассажирском поезде и вагоне-ресторане. Отобраны образцы пищевой продукции, пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проводятся лабораторные исследования. Причины возникновения заболевания устанавливаются, рассказали в управлении.

Как отметили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, в поезде сообщением Кисловодск-Тында дети ехали до города Самары.