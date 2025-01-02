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"Пусть 2025 год принесет вам только радостные события и положительные изменения в жизни".
Минздрав СО: Сергей Вдовенко обратился к жителям региона
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Минздрав СО: Сергей Вдовенко обратился к жителям региона

2 января 2025 19:26
355
"Пусть 2025 год принесет вам только радостные события и положительные изменения в жизни".

Сергей Вдовенко обратился к жителям региона:

"Дорогие жители Самарской области, с Новым Годом! В эти праздничные дни мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. Я хочу напомнить вам о важности нашего здоровья, которое является основой для достижения всех наших жизненных целей. Забота о себе и профилактика заболеваний — это не просто рекомендации, а жизненная необходимость. Регулярные профилактические осмотры помогают нам выявлять заболевания на ранних стадиях и эффективно с ними бороться. Новый Год — это отличная возможность задуматься о своих привычках и внести позитивные изменения в свою жизнь. Давайте будем внимательны к своему здоровью и активно заботиться о нем. Напоминаю, что в период новогодних праздников не забывайте принимать назначенные врачом препараты, при ухудшении состояния здоровья незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в новом году. Пусть 2025 год принесет вам только радостные события и положительные изменения в жизни".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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