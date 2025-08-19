Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер

160

В министерстве здравоохранения прошла рабочая встреча руководителей ведомства Андрея Орлова и Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер Вероникой Пятикоп, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.

«Наша организация будет координатором по планированию, организации и проведению образовательных мероприятий для специалистов среднего звена учреждений здравоохранения. Мы составляем и согласовываем ежегодный учебный план, аккредитацию мероприятий в системе непрерывного профобразования, а также будем информировать медицинские учреждения о предстоящих событиях», - рассказала Вероника Пятикоп.

Особое внимание будет уделяться практической направленности обучения, внедрению программ по самым актуальным проблемам здравоохранения и контролю за качеством образования.

Отдельным важным направлением сотрудничества станет развитие системы наставничества. Стороны будут совместно оказывать методическую помощь наставникам в планировании их работы, обучении и профессиональной адаптации молодых специалистов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил стратегическую важность подписанного соглашения для поддержки и развития молодых кадров:

«Ключевая задача – сделать так, чтобы молодые специалисты, приходя в профессию, чувствовали свою нужность и ценность, видели точки для роста. Мы должны активно вовлекать их в образовательные процессы, используя, в том числе возможности телемедицины и проводить мероприятия на базе укрепляемых межмуниципальных центров в Сергиевске, Кинель-Черкассах, Похвистнево и других городах.Для повышения статуса и вовлеченности молодых специалистов мы рассмотрим возможность проведения регионального конкурса среди медицинских сестер "Лучший наставник - молодой специалист 2025" . В ближайшее время проведем масштабное совещание с главными медицинскими сестрами всех учреждений области для обсуждения их роли в национальных проектах и решении проблемных вопросов».

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» ведется работа по созданию условий для привлечения специалистов среднего звена в медицинские организации.

Фото: минздрав СО