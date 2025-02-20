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Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

20 февраля 2025 22:06
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Так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше.

Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова, передает РИА Новости.

"Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично", - сказала Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, так, в частности, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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Так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше.
20 февраля 2025  22:06
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет
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