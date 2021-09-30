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Министр здравоохранения Самарской области сделал прививку от гриппа

30 сентября 2021 10:38
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Министр здравоохранения Самарской области сделал прививку от гриппа

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прошел вакцинацию от гриппа.
«Многолетний опыт прививочных кампаний против гриппа показывает: вакцинация эффективна и безопасна, — отметил Армен Бенян. — Профилактические мероприятия особенно важны сейчас, в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Подчеркну, этой осенью нам всем необходимо защититься не только от гриппа, но и от новой коронавирусной инфекции. Мы имеем дело с заболеваниями, которые распространяются от человека к человеку, и в силах каждого из нас оборвать патологическую цепочку передачи инфекции. Поэтому сейчас так важно сделать выбор в пользу вакцинации».
Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.


Также в регионе продолжается вакцинация взрослого населения от новой коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают, COVID-19 представляет особую опасность для людей старшего возраста. Пациенты старше 60 лет тяжело переносят инфекцию и после выздоровления часто сталкиваются с осложнениями. Вакцинация позволяет избежать последствий тяжелого течения заболевания.
 Между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее 1 месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. 
В настоящее время прививку от гриппа сделали более 170 тысяч жителей Самарской области. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции завершили более 1 млн 67 тысяч человек.

Фото: сайт минздрава региона

 

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