Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян: поздравление с Международным днем акушерки

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Уважаемые коллеги – представители акушерской службы! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Международным днем акушерки!

У Вас особая миссия — сбережение здоровья матери и ребенка. От вашего профессионализма, знаний и опыта зависит здоровье каждой роженицы и каждого ребёнка.

И сегодня в профессиональный праздник на своих рабочих местах Вы продолжаете помогать новым жителям Самарской области появляться на свет, оказываете медицинскую помощь будущим мамам в поликлиниках и в стационарах.

Спасибо за благородный труд и верность выбранной миссии.

Будьте всегда здоровы и счастливы в ваших семьях, в профессии!

Пусть в душе живут слова искренней благодарности и признательности за умелые руки и добрые сердца!

Фото: Pixabay.com