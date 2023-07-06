«Месяц не обращалась за медпомощью»: самарские врачи спасли женщину с острой формой ишемической болезни сердца

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Врачи Самарского кардиологического диспансера спасли жизнь пациентке с инфарктом миокарда. Женщину на протяжении месяца беспокоили боли в области сердца и одышка, но она не обращалась за медицинской помощью.



Жительница Самары в мае переболела ОРВИ и после этого стала ощущать недомогание. Как рассказывает женщина, стало тяжело подниматься по лестнице, болели шея и спина. Она связывала это с последствиями простуды и к медработникам не обращалась. В конце июня состояние пациентки ухудшилось, родные вызвали скорую медицинскую помощь. Женщине диагностировали инфаркт миокарда и госпитализировали в кардиологический диспансер.



«В наше отделение ежегодно поступает более 3 000 пациентов, каждый второй — с острым коронарным синдромом. Острый коронарный синдром в более чем 1000 случаях трансформируется в инфаркт миокарда. Основным симптомом этого заболевания является боль в грудной клетке. Конечно, такая боль может быть вызвана не только инфарктом, поэтому при появлении ощущения дискомфорта в области груди необходимо обратиться к врачам. Только специалисты смогут установить диагноз. Нашу пациентку в течение месяца беспокоили боли за грудиной, которые являлись проявлением ишемической болезни. Когда пациентка попала к нам, мы диагностировали уже острую форму ишемической болезни сердца – острый коронарный синдром, осложненный отеком легких и нарушением ритма», — рассказала заведующая кардиологическим отделением №5 Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Алия Тухбатова.



Как подчеркивают специалисты, при своевременном обращении за медицинской помощью инфаркта миокарда можно было бы избежать.



«При поступлении в кардиологический диспансер пациентка была сразу госпитализирована в отделение реанимации, после купирования осложнений инфаркта миокарда была проведена коронарография и стентирование коронарных артерий. Коронарография – рентгенконтрастный метод исследования, во время которого выявляются сужения коронарных артерий, обусловленные атеросклеротическими бляшками, тромбозом. Пациентке установили три стента, что позволило восстановить нарушенный кровоток в коронарных артериях», — отметила врач.



Женщина неделю находилась под наблюдением врачей и на днях была выписана домой.



Напоминаем, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, которые помогут выявить факторы риска и болезни сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях.



Пациентам с хроническими заболеваниями сердца и сосудов важно соблюдать все рекомендации лечащего врача, самостоятельно не отменять назначенные врачом лекарственные препараты.



При первых признаках инфаркта незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.



В период аномальной жары, когда возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, необходимо:

- контролировать свое состояние, регулярно измеряя артериальное давление,

- избегать тяжёлого физического труда, в том числе на дачных участках,

- соблюдать питьевой режим,

- в случае ухудшения состояния обращаться за медицинской помощью.

Фото: минздрав СО