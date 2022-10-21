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Медучреждения Самарской области занимают лидирующие позиции по укомплектованности сотрудниками
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Медучреждения Самарской области занимают лидирующие позиции по укомплектованности сотрудниками

21 октября 2022 16:05
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Привлекать новых специалистов помогает и целый комплекс региональных мер социальной поддержки.

Медработники – одна из самых востребованных на сегодняшний день специальностей, в том числе и в Самарской области. Во все времена на них лежит огромная ответственность. И справиться с ней удается благодаря поддержке государства.

Привлекать новых специалистов помогает и целый комплекс региональных мер социальной поддержки. Одна из них — выплаты в размере 200 и 300 тысяч рублей. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Их получают выпускники вузов, которые в год завершения обучения устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям: врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог, педиатр, психиатр, врач скорой медицинской помощи.

Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее проблемные для региона подразделения здравоохранения.

«Мы создаем социальные условия. – рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, – Мы даем служебное жилье, возможность приватизации этого жилья, компенсации первоначального взноса по ипотеке. Более 400 врачей и средних медицинских работников воспользовались этим.  Но каждому медицинскому работнику мы говорим простую формулу: Вы едете туда не отработать, вы едете туда жить и работать».

Также медработники получают поддержку по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

При трудоустройстве в сельскую местность либо города с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленные районы губернии сумма выплат увеличивается.

Меры социальной поддержки, которые действуют сегодня в регионе, помогают сохранять и закреплять специалистов в государственной системе здравоохранения. Но мотивирует их не только финансовая поддержка, но улучшение условий труда.

«Благодаря программе модернизации первичного звена у нас есть возможность на селе работать с высококлассным оборудованием в прекрасных условиях, – добавил министр здравоохранения самарской области Армен Бенян. - Только в этом году мы отремонтируем 37 поликлинических отделений по всей области».

Самарская область становится все более привлекательной для сотрудников сферы здравоохранения. С 2018 года на постоянное место жительства сюда из других регионов страны и даже других государств перебрались более тысячи медработников.

На работу в медучреждения устроились порядка 850 специалистов, прибывших из других регионов, в том числе около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медицинским образованием. 225 человек переехали из других государств.

 

Фото:   минздрав СО

 

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