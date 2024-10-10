Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания

Медицинский психолог Самарской городской больницы №10 Анастасия Светкина:
"Выгорание - ответная реакция на длительное воздействие рабочих стрессов в системе профессиональных коммуникаций.
Синдром выгорания на психологическом уровне проявляется:
эмоциональным истощением
циничностью
негативным отношением к коллегам и нуждающимся в помощи
«избеганием» нагрузок
чувством неуспеха.
Люди с какими качествами склонны к выгоранию?
интровертированность
высокий уровень эмпатии
гиперответственность
жесткие и высокие требования к себе.
В группе риска специалисты "помогающих профессий", те, у кого в трудовой деятельности большое количество коммуникаций.
Как предупредить это состояние?
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
Определите стрессор, т.е. то, что вызывает рабочий стресс. Это могут быть внешние факторы - бытовые условия труда, коллеги, организация рабочего процесса и т.п., или внутренние факторы - чувство некомпетентности, перфекционизм, стрессоустойчивость, тревожность и др.
Выпишите вышеперечисленные на бумагу и поделите их на те, на которые можете повлиять и те, которые вне зоны вашего влияния.
Первая группа факторов - переходите к действию и изменению ситуации, в результате почувствуете повышение настроения, самооценки и гордость.
Вторая группа факторов - переходите к переоценке своего отношения к ним.
Не только работа: общение с близкими, хобби, волонтерство и физическая активность позволят сместить фокус на другие сферы жизни для обретения баланса.
Обращайтесь за профессиональной помощью. Даже одна консультация медицинского психолога поможет взглянуть на ситуацию с другой стороны, получить рекомендации".
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