Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания

Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».
В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).
В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра.
В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Волга, Волга».
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов.
ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций
В Самаре  с отоплением  72,01% жилых домов (из 10086 – 7263).
В губернии тепло пришло в более чем 60% жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания

10 октября 2024 14:42
177
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.

Медицинский психолог Самарской городской больницы №10 Анастасия Светкина:

"Выгорание - ответная реакция на длительное воздействие рабочих стрессов в системе профессиональных коммуникаций.

Синдром выгорания на психологическом уровне проявляется:
эмоциональным истощением
циничностью
негативным отношением к коллегам и нуждающимся в помощи
«избеганием» нагрузок
 чувством неуспеха.

Люди с какими качествами склонны к выгоранию?
интровертированность
высокий уровень эмпатии
гиперответственность
жесткие и высокие требования к себе.

В группе риска специалисты "помогающих профессий", те, у кого в трудовой деятельности большое количество коммуникаций.

Как предупредить это состояние?

Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.

Определите стрессор, т.е. то, что вызывает рабочий стресс. Это могут быть внешние факторы - бытовые условия труда, коллеги, организация рабочего процесса и т.п., или внутренние факторы - чувство некомпетентности, перфекционизм, стрессоустойчивость, тревожность и др.

Выпишите вышеперечисленные на бумагу и поделите их на те, на которые можете повлиять и те, которые вне зоны вашего влияния.

Первая группа факторов - переходите к действию и изменению ситуации, в результате почувствуете повышение настроения, самооценки и гордость.

Вторая группа факторов - переходите к переоценке своего отношения к ним.

Не только работа: общение с близкими, хобби, волонтерство и физическая активность позволят сместить фокус на другие сферы жизни для обретения баланса.

Обращайтесь за профессиональной помощью. Даже одна консультация медицинского психолога поможет взглянуть на ситуацию с другой стороны, получить рекомендации".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
10 октября 2024, 14:37
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии. Здравоохранение
165
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября 2024, 14:27
10 октября - Всемирный день психического здоровья
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья. Здравоохранение
167
Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.
09 октября 2024, 21:00
Почти 790 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков. Общество
403
Здравоохранение
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
10 октября 2024  14:42
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
177
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
10 октября 2024  14:37
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
173
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября 2024  14:27
10 октября - Всемирный день психического здоровья
175
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
10 октября 2024  12:41
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
211
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
10 октября 2024  11:53
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
220
Самарская больница №4 обслуживает взрослое население Октябрьского района – 94 тысяч человек.
9 октября 2024  14:29
Новые машины помогают в работе мобильных амбулаторных бригад и службы паллиативной помощи самарской горбольницы №4
607
Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал
9 октября 2024  12:45
Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал
389
Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ
9 октября 2024  09:58
Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ
415
Врач рассказала о поведении для сохранения здоровья осенью
9 октября 2024  09:08
Врач рассказала о поведении для сохранения здоровья осенью
351
Что важно знать и делать родителям?
8 октября 2024  20:51
Самарский врач-психиатр рассказала, как сохранить психическое здоровье детей
531
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
3183
Весь список
В центре внимания
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
7
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
489
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
368
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1645
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
570
Весь список