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Медицинский психолог Самарского наркодиспансера: "Профилактика употребления алкоголя начинается с семьи"

12 сентября 2024 17:53
39
Профилактика употребления алкоголя в семье — это коллективная ответственность.

Медицинский психолог отделения наркологической помощи Самарского областного клинического наркологического диспансера Оксана Демина:

"Семья играет центральную роль в формировании взглядов и привычек, которые касаются употребления алкоголя.

Основные аспекты профилактики алкоголизма в семье включают:

Создание безопасной и поддерживающей атмосферы
Семья должна быть местом, где все поддерживают и понимают друг друга. Создание эмоционального комфорта позволяет детям делиться своими переживаниями и проблемами, включая вопросы, связанные с алкоголем.

Открытое общение
Важно вести регулярные беседы о вреде алкоголя. Обсуждение последствий употребления алкогольных напитков поможет детям осознать их реальную опасность. Родители должны быть готовы выслушать своих детей и отвечать на их вопросы по поводу алкогольной зависимости и негативных последствий.

Пример родителей
Родители играют ключевую роль в формировании отношения детей к алкоголю.

Обучение критическому мышлению
Важно обучать детей критическому восприятию рекламы алкоголя и культуре его употребления в обществе. Помогите им понять, что алкоголь не является необходимым атрибутом для веселья и общения.

Стимулирование здорового образа жизни
Поощряйте занятия спортом и активные хобби. Участие в активных семейных мероприятиях, которые не связаны с застольем, способствует формированию позитивных ассоциаций.

Формирование семейных ценностей
Создание семейных традиций и ценностей, где алкоголь не занимает центральное место. Установление правил относительно употребления алкоголя в семье, что придаст веса вопросам ответственности и самоконтроля.

 Обострение вопросов о давлении сверстников
Обсуждение возможного давления со стороны сверстников и как с этим справляться. Подготовка детей к тем ситуациям, когда они могут столкнуться с предложением выпить, и помощь в разработке ответов.

Профилактика употребления алкоголя в семье — это коллективная ответственность. Создавая здоровую атмосферу и формируя правильные ценности, родители могут значительно сократить вероятность развития алкогольной зависимости у своих детей. Доверие, открытость и позитивный пример — это те факторы, которые будут работать только в плюс, создавая в семье здоровую культуру, свободную от алкоголя".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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Медицинский психолог Самарского наркодиспансера: "Профилактика употребления алкоголя начинается с семьи"
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