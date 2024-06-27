Медицинский психолог об основных правилах для родителей, которые помогут уберечь ребёнка от употребления любых психоактивных веществ

171

Медицинский психолог наркологического отделения г. Новокуйбышевска Самарского областного клинического наркологического диспансера Алёна Зайкова:



"Чаще всего причины употребления алкоголя подростками кроются во взаимоотношении с окружающим миром и социумом.

Среди причин детского алкоголизма:

комплексы и неуверенность в себе

проблемы с общением - с родителями, одноклассниками, другими детьми, с противоположным полом

одиночество.



Основные правила для родителей, которые помогут уберечь ребёнка от употребления любых психоактивных веществ:



Будьте для своих детей примером и авторитетом. Никогда не употребляйте алкоголь в присутствии детей и вообще откажитесь от него для сохранения здоровья.



Разговаривайте со своим ребёнком. Не кричите, не ругайте, а именно разговаривайте. Говорите о вреде алкоголя и других психоактивных веществ, приводите примеры и случаи.



Помогите ребёнку организовать его досуг так, чтобы он был интересным.



Сохраняйте доверительные и близкие отношения. Ваш ребенок должен быть уверен, что вы всегда поддержите, не осудите и постараетесь понять его.



Не предлагайте алкоголь подростку даже по случаю знаменательных событий. Предлагая спиртные напитки, вы создаете для ребёнка связь, как будто именно алкоголь делает знаменательное событие особенным.



На самом деле, влияние родителей на потребление алкоголя молодыми людьми больше, чем думают сами родители. Дети учатся нормам и ценностям, в первую очередь, именно в семье, и только потом – в социуме – в школе, у друзей. Рассказывайте им о том, какое пагубное влияние на здоровье - физическое и психологическое - оказывает употребление алкоголя. Поддерживайте ребёнка в поиске и формировании своего круга интересов. Проводите как можно больше времени вместе – отправляйтесь на природу, катайтесь на велосипедах, занимайтесь вместе спортом.



При этом, не забывайте, что детям необходимо общение со сверстниками. Уважайте личные границы подростка, давайте ему право выбора, учитывайте его потребности и желания".

Фото: freepik.com