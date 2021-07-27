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Крупный завод по производству лекарств нарастил производство в Самарской области

27 июля 2021 16:14
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Дмитрий Азаров запустил вторую линию производства лекарств «Озон фарм».

Во вторник, 27 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в дал старт работе второй линии производства лекарственных препаратов компании «Озон фарм». Предприятие расположено на территории Особой экономической зоны «Тольятти».

Глава региона поздравил коллектив компании, жителей города и всей Самарской области с этим важным и значимым для всех событием. «Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами, – отметил Дмитрий Азаров. – Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах – это очень важно».

«Озон фарм» сегодня является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Здесь же будет налажен выпуск препарата Алеплевир. Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекций.

«Это очень важно в непростых условиях пандемии, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы вновь перестраиваем многие механизмы, работу предприятий в связи с воздействием третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. И сегодня наше мероприятие проводим в режиме онлайн, как и многие другие. Но это оправдано, потому что самое главное сегодня — заботиться о здоровье людей».

На новом участке установлено немецкое и итальянское оборудование компаний BOHLE и Marchecini. Суточная производительность линии составит до 275 000 упаковок лекарств. «Это впечатляющие объемы. И по расчетам такое количество препаратов поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц», – отметил Губернатор.

«Инвестиции нашей компании составили чуть более 3 миллиардов рублей. И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях», – добавил заместитель директора по производству ООО «Озон Фарм» Олег Минаков.

Запуск нового производства — важный вклад в выстраивание комплексной системы по борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению Губернатора в Самарской области приняты беспрецедентные меры по укреплению системы здравоохранения. В крупнейших городах региона — Самаре, Тольятти и Сызрани — уже открыты либо строятся сразу четыре корпуса больниц инфекционного профиля. Практически полностью обновлён парк «скорой помощи». Ведётся системная работа с предприятиями по наращиванию мощностей производства медицинских газов. Создаётся мощный фармацевтический кластер. Все это в комплексе позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи в сложный период пандемии.

С запуском второй линии было дополнительно создано 82 дополнительных рабочих места. Всего в ООО «Озон Фарм» в настоящее время трудится 353 человека.

Важно отметить, что компания производит готовые лекарственные формы из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами. «Озон Фарм» ставит перед собой задачу обеспечить потребителя качественными и доступными по цене препаратами. При этом программа завода полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск наиболее современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний.

«Фармацевтический кластер в ОЭЗ «Тольятти» развивается успешно и динамично. Только группа компаний «ОЗОН» проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд рублей. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании «Полифарм», которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.

Дмитрий Азаров отметил, что Особая экономическая зона сегодня активно развивается при поддержке федерального Правительства и является одним из ключевых проектов создания инвестиционной инфраструктуры в Самарской области.

«Уверен, те условия, которые сегодня созданы на территории Особой экономической зоны «Тольятти», будут способствовать приходу новых инвесторов, расширению производства действующих резидентов, к которым мы относимся особенно бережно и готовы и впредь создавать для них дополнительные возможности, – акцентировал Губернатор. – Открытие нового производства – еще один шаг на пути формирования в Самарской области мощного центра медицинских и фармацевтических технологий».

Самарская область активно наращивает инвестиции в фармацевтическую отрасль. Только за 1 квартал 2021 года в полтора раза увеличился общий объем инвестиций в основной капитал. «Это значит, что есть доверие к инвестиционному климату региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И этот уровень доверия отражает эффективность нашей работы по повышению инвестиционной привлекательности региона».

Напомним, благодаря системной работе Губернатора и Правительства Самарская область за последние годы сделала огромный шаг по улучшению инвестклимата. Это дало существенный результат: за последние годы регион в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялся на восьмую позицию и вошел в число регионов-лидеров.

«Высоко ценим стремление инвесторов в существующих непростых экономических условиях реализовывать инвестиционные проекты, которые способствуют экономическому и социальному развитию нашей области, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными средствами».

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: «Озон фарм» вторая линия запуск

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