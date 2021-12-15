Кинельская центральная больница города и района отмечает 85-летие

106

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию Кинельской центральной больницы города и района. Руководитель ведомства поздравил коллектив учреждения с праздником, а также вручил медработникам награды за успехи в профессиональной деятельности.

«85 лет — почтенный возраст, но несмотря на это больница остается молодой. Коллектив непрерывно обновляется, в учреждение вливаются ресурсы, которые позволяют ему оставаться одним из ключевых звеньев здравоохранения Самарской области, — отметил Армен Бенян. — Благодарю всех, кто работает в красной зоне и в других не менее важных подразделениях больницы».

Здравоохранение в Кинельском районе ведет свою историю с 1920-х годов, когда открылись фельдшерская амбулатория на станции Кинель, земская больница в поселке Алексеевка, фельдшерский пункт в селе Бобровка. В 1933 году при районном исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся был создан районный отдел здравоохранения. В 1936 году в Кинеле открылся родильный дом на 15 коек, на базе которого впоследствии развернулась районная больница.

Сегодня в подразделениях Кинельской больницы получают помощь более 80 тысяч жителей города и района. На обслуживаемой территории расположены 50 врачебных участков, первичную медико-санитарную помощь жителям отдаленных населенных пунктов оказывают специалисты 4 офисов врачей общей практики и 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2020 году на базе Кинельской больницы было развернуто 270 коек для лечения пациентов с COVID-19, налажена работа по проведению профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции.

Важнейшими задачами учреждения остаются обеспечение профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения, охрана здоровья матери и ребенка, разъяснительная работа о важности здорового образа жизни.

Также больница получила 3 автомобиля марки «Лада Гранта».Машины используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, жителей в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.Учреждение активно участвует в реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кинельскую больницу поступило несколько единиц оборудования для оказания специализированной медицинской помощи — два аппарата ультразвуковой диагностики, видеогастроскоп и видеоколоноскоп, цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс высокого класса.

Также больница получила 3 автомобиля марки «Лада Гранта». Машины используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, жителей в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.

