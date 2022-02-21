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Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом

21 февраля 2022 13:51
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Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом

В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей, приобретенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — 3 внедорожника «Лада-Нива», 2 машины «Лада Ларгус», а также автомобиль на базе «ГАЗ-Соболь».

В рамках нацпроекта в регионе ведется плановая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Улучшение условий оказания медицинской помощи, оснащение учреждений современным оборудованием и автотранспортом, развитие системы здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус», поставленные в Кинель-Черкасскую больницу, используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов маломобильным жителям отдаленных населенных пунктов.

Автомобиль марки «ГАЗ-Соболь» также служит для оказания скорой медицинской помощи. Машина прикреплена к врачебной амбулатории села Тимашево. Это один из наиболее крупных населенных пунктов Кинель-Черкасского района. Ежедневно тимашевская бригада скорой помощи осуществляет в среднем 12–15 выездов.

«Поставка нового автомобиля – очень своевременная помощь для нас, — рассказала старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Кинель-Черкасской больницы Наталья Грищенко. — Добираться до места назначения теперь гораздо удобнее. «Соболь» — идеальный автомобиль для села. Транспорт обладает высокой проходимостью, благодаря чему он может проехать даже в самые труднодоступные места. Салон спроектирован так, чтобы работа медицинского персонала была максимально комфортной. Автомобиль может служить не только для транспортировки больных, но и для оказания экстренной медицинской помощи на месте».

Напомним, в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в медицинские организации Самарской области поступило 111 единиц автотранспорта.

Обновление автопарка учреждений продолжится в этом году, сообщает Минздрав региона.

Теги: Медицина

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