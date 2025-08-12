Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»

129

Российское общество «Знание» организовало цикл просветительских лекций проекта Знание.Государство, слушателями которых стали сотрудники министерств и ведомств Самарской области.

Так, на площадке Федеральной налоговой службы России по Самарской области состоялась лекция заведующей кафедрой амбулаторно-поликлинической помощи с курсом телемедицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, к.м.н., доцента Анны Дзюбайло. Для сотрудников ведомства она провела лекцию «Здоровье будущего: инновации и прогрессы в области медицины в России» и рассказала о достижениях медицины. Лектор отметила, что современные вызовы, такие как новизна, информационные перегрузки и неопределенность, стали частью повседневной жизни. Эти факторы влияют на ментальное здоровье, требуя новых подходов к адаптации и поддержке.

«Каждому человеку необходимо быть в курсе всех мировых изменений, которые происходят сегодня. В сфере здравоохранения масштабные трансформации коснулись цифровизации и в настоящее это фактически неотъемлемая часть данной сферы деятельности человека. Как отразилось это на совершенствовании самой системы и что мы ждем в будущем — основные аспекты нашей беседы», — подчеркнула Анна Дзюбайло.

Лектор разъяснила, что такое телемедицинские технологии, их суть и значение. К примеру, что телемедицина обеспечивает дистанционное взаимодействие между медицинскими работниками, пациентами и их представителями. Она включает консилиумы, консультации и мониторинг состояния здоровья, что особенно актуально в условиях роста цифровизации.

Анна Дзюбайло, отметила, что консультации делятся на три формы: экстренные — от 30 минут до 2 часов, неотложные — от 3 до 24 часов и плановые — в установленные сроки. В формате «врач-пациент» разделяют первичную консультацию, когда производят сбор жалоб, анализ анамнеза, решение о необходимости очного приема, и повторную — оценка эффективности лечения, коррекция терапии, формирование электронных рецептов. Формат «врач-врач» включает: оценку состояния пациента, уточнение диагноза, определение тактики лечения и необходимости перевода в специализированные учреждения.

Лектор рассказала, что персональные медицинские помощники, такие как тонометры и глюкометры, позволяют проводить дистанционный мониторинг здоровья и контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями, например, с гипертонией или диабетом.

В 2024 году в Самарской области проведены тысячи региональных и федеральных консультаций, что подтверждает востребованность телемедицины.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.