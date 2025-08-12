Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции предложили отказаться от шведского стола
В Турции предложили отказаться от шведского стола
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»

12 августа 2025 12:22
129
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»

Российское общество «Знание» организовало цикл просветительских лекций проекта Знание.Государство, слушателями которых стали сотрудники министерств и ведомств Самарской области.

Так, на площадке Федеральной налоговой службы России по Самарской области состоялась лекция заведующей кафедрой амбулаторно-поликлинической помощи с курсом телемедицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, к.м.н., доцента Анны Дзюбайло. Для сотрудников ведомства она провела лекцию «Здоровье будущего: инновации и прогрессы в области медицины в России» и рассказала о достижениях медицины. Лектор отметила, что современные вызовы, такие как новизна, информационные перегрузки и неопределенность, стали частью повседневной жизни. Эти факторы влияют на ментальное здоровье, требуя новых подходов к адаптации и поддержке. 

«Каждому человеку необходимо быть в курсе всех мировых изменений, которые происходят сегодня. В сфере здравоохранения масштабные трансформации коснулись цифровизации и в настоящее это фактически неотъемлемая часть данной сферы деятельности человека. Как отразилось это на совершенствовании самой системы и что мы ждем в будущем — основные аспекты нашей беседы», — подчеркнула Анна Дзюбайло.

Лектор разъяснила, что такое телемедицинские технологии, их суть и значение. К примеру, что телемедицина обеспечивает дистанционное взаимодействие между медицинскими работниками, пациентами и их представителями. Она включает консилиумы, консультации и мониторинг состояния здоровья, что особенно актуально в условиях роста цифровизации.

Анна Дзюбайло, отметила, что консультации делятся на три формы: экстренные — от 30 минут до 2 часов, неотложные — от 3 до 24 часов и плановые — в установленные сроки. В формате «врач-пациент» разделяют первичную консультацию, когда производят сбор жалоб, анализ анамнеза, решение о необходимости очного приема, и повторную — оценка эффективности лечения, коррекция терапии, формирование электронных рецептов. Формат «врач-врач» включает: оценку состояния пациента, уточнение диагноза, определение тактики лечения и необходимости перевода в специализированные учреждения.

Лектор рассказала, что персональные медицинские помощники, такие как тонометры и глюкометры, позволяют проводить дистанционный мониторинг здоровья и контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями, например, с гипертонией или диабетом.

В 2024 году в Самарской области проведены тысячи региональных и федеральных консультаций, что подтверждает востребованность телемедицины.

Знаниеосударство — это просветительский проект Общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Общества «Знание».

 

