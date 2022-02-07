Как дистанционно оформить больничный в Самарской области

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Кто может оформить больничный в дистанционном формате?



- пациенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа.



Какие категории населения смогут получить больничный только после очной консультации с врачом?



- пациенты со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, у которых сатурация ≤ 95%, температура ≥ 38 градусов;

- законный представитель ребенка в возрасте до 6 лет;

- пациенты группы риска (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию);

- беременные.



Этим категориям населения будут оформлены больничные только после очного осмотра врача. Это связано с возможными рисками развития заболевания и необходимостью динамического наблюдения.



Пациентам из данных категорий в случае симптомов ОРВИ необходимо обратиться по телефону горячей линии 122 или в регистратуру своей поликлиники и вызвать медработника на дом, сообщает Сова.



Что нужно сделать, чтобы оформить больничный дистанционно?



1. Позвонить по единому номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники.

2. После звонка будет оформлена заявка на дистанционную консультацию с медицинским работником.

3. Будет проведена консультация с медицинским работником дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудио- или видеозвонка.

4. По итогам консультации медицинский работник примет решение о возможности оформления листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности студента или учащегося) в формате электронного документа до 7 календарных дней.

5. ПЦР-тест сдавать в данном случае не требуется.

6. Информация о данном пациенте будет передана в амбулаторный центр медицинской организации для дистанционного мониторинга состояния его здоровья.



Если через семь дней самочувствие пациента нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования.



При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и при необходимости проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение.