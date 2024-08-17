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Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах грибов для кожи лица

17 августа 2024 19:21
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По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики.

Современная косметология не стоит на месте, и у женской красоты появляются всё новые и новые помощники. Не так давно косметологи начали использовать в составе своей продукции грибы. Химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко 17 августа рассказала «Известиям», зачем же их стали добавлять в кремы и маски.

«Исследователи утверждают, что грибы в составе косметических средств могут помочь избавиться от кожных заболеваний и омолодить ее. Одни из самых популярных — это шиитаке, мукоры и трюфель. Исследование Университета штата Пенсильвания доказывает, что они важный источник антиоксидантов — эрготионеина и глутатиона, веществ, которые замедляют старение человеческого организма. В России грибы широко используют в медицине благодаря уникальным кислотам, которые помогают активировать процессы обмена в организме», — сказала она.

По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики. Они обладают увлажняющим, отшелушивающим эффектом и способны придавать коже здоровый вид. Причем очень популярным считается крем, который содержит полезные вещества из белого трюфеля, указала она.

«Очень сильными антиоксидантами выступают привычные всем лисички и боровики. В них содержатся разные полезные вещества, например, хитин. При его постоянном использовании очищается кожа и сужаются поры на лице», — сказала эксперт.

Косметолог отметила, что боровики, лисички и подберезовики, добавленные в состав косметических средств, помогают улучшить кровообращение, нормализовать сахар в крови и успокоить нервную систему.

«Гриб-боровик по своему воздействию на кожу ничем не хуже, чем гиалуроновая кислота. Хитин, который является сильнейшим абсорбентом, помогает очистить кожу и уменьшить поры при регулярном применении. В состав грибов шиитаке входит кислота, которая помогает избавиться от пигментных пятен после угревой сыпи или неудачного загара. Улучшению цвета кожи поспособствуют вешенки и рейши. Чага и кордицепс успокоят раздраженную кожу. А экстракт лисичек поможет справиться с такой неприятной проблемой, как грибковые заболевания. Экстракты этих грибов смягчают и увлажняют кожу, а так же выравнивают ее Ph», — заключила она.

 

Фото:  freepik.com

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Здравоохранение
По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики.
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