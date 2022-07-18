Главврач Тольяттинского наркодиспансера рассказал о симптомах алкогольной зависимости

Главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Владимирович Михайлов рассказал о симптомах алкогольной зависимости и вредном воздействии алкоголя на все системы:
- Алкогольная зависимость — является самой распространённой разновидностью расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Как формируется алкогольная зависимость и каковы ее симптомы?
Симптомы алкоголизма:
1. Психическое пристрастие к алкоголю — растущая потребность в алкоголе.
2. Физическая зависимость от алкоголя — наличие похмельного состояния.
3. Абстинентное состояние — ухудшение состояния здоровья при отказе от употребления алкоголя.
4. Сужение круга интересов.
5. Игнорирование негативных последствий и социальных ограничений.
6. Повышение толерантности организма к алкоголю — повышение дозы потребляемого ежедневно алкогольных напитков.
7. Неспособность контролировать употребление алкоголя и свое поведение
8. Сильное желание употреблять алкоголь.
Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах человеческого организма (нервной, сердечно-сосудистой, кровеносной, пищеварительной).
В настоящее время доказана пагубная роль алкоголизма в развитии острых и хронических заболеваний.
Болезни сердечно-сосудистой системы: под влиянием алкоголя поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям и смерти. Злоупотребление алкоголем способствует развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, часто является непосредственной причиной инфарктов.
Желудочно-кишечная патология: больные хроническим алкоголизмом часто жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, так как слизистая желудка первой воспринимает ядовитое воздействие алкоголя. При обследовании у них выявляют гастрит, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки. Развиваются тяжелые токсические панкреатиты, переходящие в панкреонекроз.
Печень занимает особое положение среди органов пищеварительной системы. Это главная «химическая лаборатория» организма, которая выполняет антитоксическую функцию, участвует почти во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, водном. Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что может привести к циррозу (перерождению) печени.
Заболевания центральной и периферической нервной системы: возникают грозные осложнения, приводящие к значительному ухудшению качества жизни. Нарушается память, снижается внимание, возникают психотические нарушения с бредом и галлюцинациями, нарушается координация движений.
Снижается иммунитет: повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, туберкулезу
Сегодня благодаря профессионализму и опыту врачей и современным методикам можно добиться излечения от алкогольной зависимости.
Если у Вас или Ваших близких возникла проблема, и нужна помощь, необходимо как можно скорее обратиться к специалистам.
Так, в Тольяттинский наркологический диспансер можно обратиться по адресам:
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