Главный терапевт Самары Ирина Золотовская: зимние купания могут быть опасны для здоровья

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Главный терапевт г.о. Самара, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы 4, доктор медицинских наук Ирина Александровна Золотовская обратилась к тем, кто решил окунуться в прорубь в Крещенские праздники:

«Холода и значимое понижение температуры требует соблюдения определённых профилактических мер для предотвращения риска обморожения и ухудшения здоровья. Особенно сегодня актуальна информация для лиц, решивших уделить время купанию в Крещенские праздники. Для пожилых и людей с хроническими заболеваниями переохлаждение чревато развитием спазмов сосудов мозга. В результате возможно повышение артериального давления и/или его нестабильность, а также усиление головных болей. Именно пациентам с такими заболеваниями как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма противопоказаны зимние купания. Купание в ледяной проруби может привести к существенному ухудшению здоровья тех, у кого есть признаки простудных заболеваний, а также кто недавно болел ОРВИ, перенес пневмонию и COVID-19. Берегите себя и своих близких!».