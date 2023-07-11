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Главный педиатр Тольятти напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах
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Главный педиатр Тольятти напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах

11 июля 2023 15:22
136
Помните, взрослые всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения.

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах:

"В Тольяттинской городской детской клинической больнице работает межрайонный травмоцентр 1 уровня. Здесь мы оказываем медицинскую помощь маленьким пациентам города и близлежащих территорий. К оказанию помощи детям с сочетанной травмой привлекаем бригаду врачей-специалистов - анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга, травматолога-ортопеда, детского хирурга и педиатра.

В летний период, когда дети находятся на каникулах, особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В ДТП дети получают серьезные повреждения, которые зачастую требуют оперативных вмешательств, долгого восстановления и в целом могут повлиять на их дальнейшую жизнь.

В прошлом году в нашем центре мы пролечили 53 ребенка, пострадавших в ДТП, 87 % из них потребовались операции, в том числе высокотехнологичные.
За полгода 2023 года оказали помощь 26 детям, получившим травмы вследствие ДТП.

Среди причины детского дорожно-транспортного травматизма выделяют:
- переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом
- игры на проезжей части
- невнимание к сигналам регулирования движением
- выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зелёных насаждений и других препятствий
-  неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта
- незнание правил перехода перекрестка
- хождение по проезжей части при наличии тротуара
- езда на велосипеде по проезжей части, когда нет 14 лет
- езда на роликах и самокатах по проезжей части.

Чтобы уберечь детей от травм и сохранить жизни, следует обучить их правилам безопасности поведения на улицах и дорогах:
- при выходе из дома, если у подъезда есть движение транспорта, - обратите на это внимание ребенка. Вместе с ним посмотрите не приближается ли транспорт. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося транспорта.
- при движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
- находясь на улице с дошкольником и младшим школьником, родители должны держать его за руку.
 - приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора
-  готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую часть со всех сторон.
 развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой
- показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево и направо для осмотра дороги, покажите разделительную линию, где можно остановиться для пропуска автомобилей, держа его за руку. Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающиеся машины.

Безопасность детей зависит от взрослых. Берегите жизнь и здоровье ребенка – они бесценны. Помните, взрослые всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так же, как и близкие взрослые".

 

Фото:   ru.freepik.com

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