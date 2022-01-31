Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники № 15 Светлана Александровна Пыркова:

Уважаемые родители!

При проявлении у ребенка таких симптомов, как насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо оставить его дома и соблюдать домашний режим не менее 7 дней.

Если температура не превышает 37.2°С, вы можете обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционным методом. Если же у Вашего ребёнка температура 38°С и выше, которая сохраняется более 2 дней, нарушено самочувствие, снижен аппетит, необходимо вызвать врача-педиатра на дом.

Строго выполняйте рекомендации медицинских работников по лечению заболевания. Обязательно следите за тем, чтобы ребёнок соблюдал питьевой режим. Увеличьте количество выпиваемой теплой жидкости до 2 литров, промывайте носовые ходы солевым раствором.

Прием жаропонижающих препаратов допускается только при повышении температуры выше 38,5°С. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром при наличии показаний.

При ухудшении состояния необходимо позвонить в службу скорой медицинской помощи по номеру 103.