Главный инфекционист региона: «Только 0, 17% полностью привитых жителей заболели COVID-19 и переболели в более легкой форме»

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На пресс-конференции обсудили, как в Самарской области проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции и как будет организована расширенная диспансеризация жителей региона.

В стране идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечается увеличение числа случаев COVID-19 и в нашем регионе. Как можно избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации? По мнению специалистов, это можно сделать, кратно увеличив темпы вакцинации. Что уже сделано в этом направлении?

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 540 тысяч жителей. Полностью привиты — свыше 422 тысяч человек.

«Если говорить о плане вакцинации, то он выполнен в Самарской области почти на 35%, — пояснила Елена Алексеевна. — Много это или мало? Много, если учесть, какое количество людей прошло вакцинацию. Но этого недостаточно для того, чтобы мы остановили саму инфекцию. Для этого необходимо привить 60% от общего количества населения».

Елена Стребкова отметила, что в области созданы все условия для хранения и использования вакцины. На заседании оперштаба глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу сократить сроки доезда вакцины до прививочных пунктов лечебных учреждений.

В прививочной кампании в регионе задействованы 66 организаций, организовано 168 прививочных пунктов, работают 24 передвижных комплекса, круглосуточная вакцинация организована в 10 пунктах по всей области. Причем, каждый может привиться вне зависимости от места прикрепления медицинского полиса. На сайте областного минздрава указаны все адреса круглосуточных пунктов, куда можно прийти после работы, в свободное время. Если есть необходимость привить пожилого или маломобильного человека на дому, в поликлиниках организованы бригады, которые осуществляют вакцинацию на дому с соблюдением всех необходимых требований.

«Мы ежедневно можем прививать ориентировочно 13 тысяч человек, — отметила Елена Алексеевна. — И мы призываем жителей проявить активность».

Отвечая на вопросы журналистов, Елена Стребкова сообщила, что среди полностью привитых в Самарской области заболело около 600 человек (0,17%), большинство перенесли инфекцию в легкой форме. А чтобы не заболеть после прививки, надо продолжать соблюдать элементарные правила – это обработка рук и ношение масок. Этими правилами нельзя пренебрегать. Вакцина работает, защищает, это ее основная функция, но и человек должен заботиться о здоровье.

С 1 июля в регионах, несмотря на введенные в некоторых субъектах ограничения, стартовала расширенная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой Факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук, доцент Олег Фатенков.

Диспансеризация и профилактические осмотры активно идут в Самарской области.

С 1 июля диспансеризация расширяется. «Лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в любой форме, будет проводиться дополнительный набор обследований и консультаций, которые связаны с постковидным синдромом, — подчеркнул Олег Вениаминович. — Этот синдром связан с поражением органов-мишеней. Это прежде всего сердечно-сосудистая система, органы дыхания, почки, печень и развитие различного рода тромбозов. Вот на диагностику этих поражений и направлен первый этап углубленных исследований. А при выявлении патологии будут использоваться дополнительные высокотехнологичные методы всеобъемлющего исследования, начиная от биохимического анализа крови до проведения магнитно-резонансной томографии. Это позволит создать целостную картину состояния здоровья человека».

В заключении Олег Фатенков предупредил, что новая коронавирусная инфекция не щадит никого, все чаще заражаются молодые люди, поэтому всем жителям старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний, необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и коварных последствий COVID-19.