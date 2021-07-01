Я нашел ошибку
Главные новости:
Ей было 56 лет.
Ушла из жизни сценарист, драматург и искусствовед Ксения Драгунская
Состояние артиста тяжелое, он в группе риска — ему 70 лет,
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги
В минувшем сезоне Полуяхтов внес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива.
Защитник Владимир Полуяхтов завершили сотрудничество с "Крыльями Советов"
Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.
Главный инфекционист региона: «Только 0, 17% полностью привитых жителей заболели COVID-19 и переболели в более легкой форме»
Ей было 60 лет.
Умерла актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова
В состав, созданной в Новокуйбышевске  в январе 2011 года ОПГ, входили шесть человек.
В Самаре завершено следствие по уголовному делу в отношении ОПГ
Для ликвидации пожара привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники.
В СНТ «Дачница» Красноглинского района полностью сгорел дачный дом на площади 200 кв.м   
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.91
0.19
EUR 86.41
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный инфекционист региона: «Только 0, 17% полностью привитых жителей заболели COVID-19 и переболели в более легкой форме»

1 июля 2021 20:56
240
Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.

На пресс-конференции обсудили, как в Самарской области проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции  и как  будет  организована расширенная диспансеризация жителей региона.

В стране идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечается увеличение числа случаев COVID-19 и в нашем регионе. Как можно избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации? По мнению специалистов, это можно сделать, кратно увеличив темпы вакцинации. Что уже сделано в этом направлении?

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.

На сегодняшний день  первую дозу вакцины получили более 540 тысяч  жителей. Полностью привиты —  свыше 422 тысяч человек.

«Если говорить о плане вакцинации, то он выполнен в Самарской области почти на 35%, — пояснила Елена Алексеевна. —  Много это или мало? Много, если учесть, какое количество людей прошло вакцинацию. Но этого недостаточно для того, чтобы мы остановили саму инфекцию. Для этого необходимо привить 60% от общего количества населения».

Елена Стребкова отметила, что в области созданы все условия для хранения и использования вакцины. На заседании оперштаба глава региона  Дмитрий Азаров поставил задачу сократить сроки доезда вакцины до прививочных пунктов лечебных учреждений.

В прививочной кампании в регионе задействованы 66 организаций, организовано 168  прививочных  пунктов, работают 24 передвижных комплекса, круглосуточная вакцинация организована  в 10 пунктах по всей области. Причем, каждый может привиться вне зависимости от места прикрепления медицинского полиса. На сайте областного минздрава указаны все адреса круглосуточных пунктов, куда можно прийти после работы, в свободное время. Если есть необходимость привить пожилого или маломобильного человека на дому,  в поликлиниках организованы  бригады, которые осуществляют вакцинацию на дому с соблюдением всех необходимых требований.

«Мы ежедневно можем прививать ориентировочно 13 тысяч человек, — отметила Елена Алексеевна. — И мы призываем жителей проявить активность».

Отвечая на вопросы журналистов, Елена Стребкова сообщила, что среди полностью привитых в Самарской области заболело около 600 человек (0,17%), большинство перенесли инфекцию  в легкой форме. А чтобы не заболеть после прививки,  надо продолжать  соблюдать элементарные правила – это обработка рук и ношение масок. Этими правилами нельзя пренебрегать. Вакцина работает, защищает, это ее основная функция, но и человек должен заботиться о здоровье.

С 1 июля в регионах, несмотря на введенные в некоторых субъектах ограничения, стартовала расширенная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой Факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук, доцент Олег Фатенков.

Диспансеризация и профилактические осмотры  активно идут в Самарской области.

С 1 июля диспансеризация расширяется. «Лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в любой форме, будет проводиться дополнительный набор обследований и консультаций, которые связаны с постковидным синдромом, — подчеркнул Олег Вениаминович. — Этот синдром связан с поражением органов-мишеней. Это прежде всего сердечно-сосудистая система, органы дыхания, почки, печень и развитие различного рода тромбозов. Вот на диагностику этих поражений и направлен первый этап углубленных исследований. А при выявлении патологии будут использоваться дополнительные высокотехнологичные методы всеобъемлющего исследования, начиная от биохимического анализа крови до проведения магнитно-резонансной томографии. Это позволит создать целостную картину состояния здоровья человека».

В заключении Олег Фатенков предупредил, что новая коронавирусная инфекция не щадит никого, все чаще заражаются молодые люди, поэтому всем жителям старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний,  необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и коварных последствий COVID-19.

Теги: в регионе вакцинация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин выступает против обязательной вакцинации
01 июля 2021, 10:54
Владимир Путин выступает против обязательной вакцинации
Но руководители регионов имеют право исходя из санитарной обстановки проводить обязательную прививочную кампанию Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
190
Президент сообщил, что его дочь тоже привилась этой вакциной.
30 июня 2021, 21:17
Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
Президент сообщил, что его дочь тоже привилась этой вакциной. Политика
468
Непредсказуемость течения - вот что характерно для новой коронавирусной инфекции.
30 июня 2021, 16:48
Молодые самарские врачи из «красной зоны» призывают жителей пройти вакцинацию от COVID-19
Непредсказуемость течения - вот что характерно для новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
541
Здравоохранение
Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.
1 июля 2021  20:56
Главный инфекционист региона: «Только 0, 17% полностью привитых жителей заболели COVID-19 и переболели в более легкой форме»
240
Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.
1 июля 2021  17:47
В регионе расширена программа диспансеризации для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию
208
В Самаре заболели 55 человек.
1 июля 2021  14:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
243
1 июля 2021  07:49
Какой Т4 нужно сдавать: свободный или общий
80
Оказание помощи по медицинской реабилитации в Самарской области организовано в три этапа, в том числе на базе санаториев и поликлиник.
30 июня 2021  19:22
В этом году постковидную реабилитацию прошли более 3500 жителей Самарской области
519
Непредсказуемость течения - вот что характерно для новой коронавирусной инфекции.
30 июня 2021  16:48
Молодые самарские врачи из «красной зоны» призывают жителей пройти вакцинацию от COVID-19
543
За выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса. 
30 июня 2021  15:44
Региону выделено дополнительно более 242 млн рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам
424
Средства будут выделены Фонду обязательного медицинского страхования Самарской области из Резервного фонда Правительства РФ.
30 июня 2021  14:38
Региону выделено дополнительно более 73 млн рублей на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19
607
30 июня 2021  14:09
Женское бесплодие: основные причины бесплодия
129
 Всего в этом году 69 пациентов доставлены вертолетом в специализированные медучреждения региона.
30 июня 2021  14:08
В июне вертолёт санавиации СО доставил в медучреждения 8 пациентов
531
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
358
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов».
1 июля 2021  21:07
«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги
117
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
403
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
287
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
251
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
245
Весь список