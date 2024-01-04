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Главный гериатр региона: как укрепить здоровье в праздничные выходные? Рекомендации для людей старшего возраста

4 января 2024 15:35
358
Зимой полезны скандинавская ходьба, гимнастика и, конечно, лыжи.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

«Если вы планируете в новом году заняться своим здоровьем, январь отлично для этого подойдет. Праздничные выходные — возможность уделить больше времени себе и попробовать что-то новое.

Отдых для людей 65 лет и старше должен базироваться на принципах здорового образа жизни, а именно:

-  чередоваться с активным отдыхом и адаптированной физической нагрузкой,

 - прогулками на свежем воздухе,

 - хорошим сном — 7-8 часов (дневным — не более 1,5 часов с 14:00),

-  здоровым питанием,

-  выполнением гериатрических когнитивных тренинговых программ.

Активность в любом возрасте положительно влияет на физическое и ментальное здоровье, улучшает качество жизни. Зимой полезны скандинавская ходьба, гимнастика и, конечно, лыжи.

Важно, чтобы занятия были нетравматичны, поэтому предпочтительнее ходьба или умеренный бег, но не катание с гор. А для скандинавской ходьбы выбирайте нескользкие расчищенные трассы или покрытые небольшим слоем снега, но такие, чтобы поверхность под ним тоже была нескользкой.

Главное условие во время прогулок – одевайтесь соответственно погоде, чтобы на улице вы чувствовали себя комфортно.

Дома чаще включайте хорошую музыку и танцуйте. А еще, чтобы быть в форме, выполняйте утреннюю разминку и комплекс общеукрепляющих упражнений.

Питайтесь 4-5 раз в течение дня, желательно в одно и то же время. Пейте больше воды. Количество и скорость употребления должны быть умеренными – дайте организму возможность полноценно переварить все съеденное.

Воздержитесь от употребления алкоголя.

Люди «серебряного возраста» — в группе риска тяжелого течения вирусных инфекций. Не забывайте о мерах профилактики. Избегайте мест массового скопления людей, носите маски в общественных местах и регулярно меняйте их. Больше гуляйте, дышите воздухом, общайтесь по телефону, но избегайте массовых застолий. При появлении симптомов ОРВИ обращайтесь за медицинской помощью.

Если у вас есть хронические заболевания и назначена лекарственная терапия, ни в коем случае не прерывайте прием препаратов. Планируйте отдых с учетом рекомендаций лечащего врача».

Теги: Медицина Самара

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