Главный гастроэнтеролог региона напомнила об опасности бесконтрольного приема лекарств

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Прием лекарственных препаратов без назначения врача может принести серьезный вред здоровью, в том числе сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта.



Об этом рассказывает главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:



«Многие лекарства, различаясь по названию, могут содержать одно и то же активное вещество. В результате бесконтрольного приема и смешивания таких лекарств происходит передозировка.



Печень является барьером между сосудами кишечника и общей системой кровообращения. При приеме внутрь все лекарства проходят через печень, прежде чем попадают в общий кровоток. Именно она принимает на себя первый удар, и именно в ней накапливаются и подвергаются биотрансформации большинство лекарственных препаратов. Цель биотрансформации – инактивация, то есть перевод лекарственных соединений в инертные вещества и подготовка их для выведения из организма.



В процессе химических превращений некоторых лекарственных средств образуются промежуточные субстанции, нередко даже более ядовитые для клеток печени, чем исходные вещества. В обычных условиях эти промежуточные соединения также обезвреживаются и удаляются. Но при длительном и бесконтрольном приеме какого-либо лекарства, или при одновременном приеме нескольких медикаментов, а также при любом хроническом заболевании печени, или при злоупотреблении алкоголем, ресурсы печени истощаются. Токсические вещества накапливаются и вызывают воспаление и гибель печеночных клеток.



Лекарственное повреждение печени может вызвать любое, даже самое безобидное лекарство, которое люди принимают без назначения врача.



Скрытый период течения заболевания может быть длительный, а последствия крайне тяжелые.



Симптомы поражения печени:

- тошнота,

- ухудшение аппетита,

- беспричинная усталость,

- слабость,

- недомогание,

- появление дискомфорта в правом подреберье,

- появление желтушности кожных покровов и глаз.



В случае наличия этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу в свою поликлинику.



Опасность представляет и самостоятельное назначение биодобавок. Повреждения и трудности последующего лечения заболеваний печени, вызванных фитопрепаратами и биодобавками, связаны с их многокомпонентным не стандартизированным составом, не позволяющим вычленить конкретную субстанцию, ответственную за развитие патологической реакции, вследствие изменения иммунных механизмов.



При любых болезнях не стоит заниматься самолечением. Назначать адекватную терапию и формировать график приема лекарств должен профессионал – врач».

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