Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального эндокринологического центра Самарской областной клинической больницы им. Середавина, врач-эндокринолог Светлана Манцагова:

"50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов рационального питания.

Оно должно быть достаточно разнообразным и включать следующие компоненты:

- фрукты, овощи, бобовые (чечевица, фасоль)

- орехи и цельные злаки (непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и неочищенный рис).

Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день, кроме картофеля, сладкого картофеля, и других крахмалсодержащих корнеплодов.

Обратите внимание на гликемический индекс продуктов. Рекомендуется потребление продуктов с гликемическим индексом менее 50 (например, большинство зеленых овощей).

Свободные сахара должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии. Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах.

Жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии. Необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле. Рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров до менее 10% и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно важно избегать потребления трансжиров промышленного производства, которые не входят в состав здорового питания.

Не следует забывать о белках, которые крайне важны для организма. Рацион желательно разнообразить белками животного и растительного происхождения. При выборе белка животного происхождения следует отдавать предпочтение постному красному мясу с низким содержанием жировой прослойки, птице без шкурки, рыбе. Потребление красного мяса следует ограничить одним разом в неделю. Источниками растительного белка являются бобовые продукты и грибы в количестве 2-3 раза в неделю.

Потребляйте не более 5 граммов соли (эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день. Соль должна быть йодированной".

Фото: pxhere.com