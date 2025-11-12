Я нашел ошибку
Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства в городе.
Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи в номинации #вдохновляй
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день.
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"

12 ноября 2025 19:11
105
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального эндокринологического центра Самарской областной клинической больницы им. Середавина, врач-эндокринолог Светлана Манцагова:

"50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов рационального питания.

Оно должно быть достаточно разнообразным и включать следующие компоненты:
- фрукты, овощи, бобовые (чечевица, фасоль)
- орехи и цельные злаки (непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и неочищенный рис).

Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день, кроме картофеля, сладкого картофеля, и других крахмалсодержащих корнеплодов.

Обратите внимание на гликемический индекс продуктов. Рекомендуется потребление продуктов с гликемическим индексом менее 50 (например, большинство зеленых овощей).

Свободные сахара должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии. Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах.

Жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии. Необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле. Рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров до менее 10% и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно важно избегать потребления трансжиров промышленного производства, которые не входят в состав здорового питания.

Не следует забывать о белках, которые крайне важны для организма. Рацион желательно разнообразить белками животного и растительного происхождения. При выборе белка животного происхождения следует отдавать предпочтение постному красному мясу с низким содержанием жировой прослойки, птице без шкурки, рыбе. Потребление красного мяса следует ограничить одним разом в неделю. Источниками растительного белка являются бобовые продукты и грибы в количестве 2-3 раза в неделю.

Потребляйте не более 5 граммов соли (эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день. Соль должна быть йодированной".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

