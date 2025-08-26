Я нашел ошибку
Главные новости:
Единовременной денежной выплаты в размере 25 000 рублей.
Региональные власти планируют поощрить выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов
Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах. 
В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями
27 августа в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза.
Завтра в Самаре местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.
На автодороге Обход Тольятти пройдут учения по ликвидации последствий ЧП в результате ДТП
Здесь будут доступны официальная информация, главные новости о жизни региона, актуальные события, афиши культурных и спортивных событий.
Официальный канал Правительства Самарской области – в национальном мессенджере MAX
Работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика.
На 80% готова дорожная разметка возле образовательных учреждений в Самаре
Оба водителя травмированы и госпитализированы.
Поздно вечером в Красноярском районе произошло лобовое столкновение Lada granta и Renault Logan
Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника.
Модельная библиотека национальных культур в Тольятти готова к открытию
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»

26 августа 2025 14:17
140
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:

 "В современном мире высоких технологий, когда различные гаджеты и компьютерные игры занимают центральное место в жизни детей, наблюдается заметное снижение их физической активности. Все больше времени они проводят не на свежем воздухе или на спортивных площадках, а погружены в виртуальное пространство. Это приводит к недостатку физических упражнений и сидячему образу жизни, которые негативно сказываются на их развивающихся организмах.

Ортопедических проблем у детей множество, в частности, одна из них — плоскостопие. Дети стали меньше двигаться, меньше нагружать стопу, мало занимаются спортом. Профилактика может помочь избежать проблем с появлением и развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата: хождение босиком по массажному коврику, гальке, песку, траве. В питании ребенка необходимы продукты, содержащие кальций, витамин Д, обувь должна быть удобной.

Регулярные занятия спортом обеспечивают необходимую физическую активность и способствуют поддержанию здоровья. Главное, грамотно выбирать нагрузки и обследоваться перед началом занятий.

Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание, развивающее все группы мышц с минимальной травматизацией. Кроме того, игра бадминтон, настольный теннис, йога, спортивная ходьба, катание на велосипеде, баскетбол, волейбол и другие. Важно соблюдать технику и перед началом занятий провести хотя бы пару тренировок с инструктором.

Систематические занятия спортом способствуют:
 укреплению мышц, легких, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата;
 ускорению процессов метаболизма;
 развитию внимания, ловкости, выносливости и быстроты реакций;
 укреплению иммунной системы;
 выработке навыка правильной осанки.

Чтобы ребенок вырос здоровым и жизнерадостным, организованным и дисциплинированным, ему просто необходим спорт. Ведь спорт – это движение, а движение – это жизнь".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

