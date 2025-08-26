 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»

140

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:



"В современном мире высоких технологий, когда различные гаджеты и компьютерные игры занимают центральное место в жизни детей, наблюдается заметное снижение их физической активности. Все больше времени они проводят не на свежем воздухе или на спортивных площадках, а погружены в виртуальное пространство. Это приводит к недостатку физических упражнений и сидячему образу жизни, которые негативно сказываются на их развивающихся организмах.



Ортопедических проблем у детей множество, в частности, одна из них — плоскостопие. Дети стали меньше двигаться, меньше нагружать стопу, мало занимаются спортом. Профилактика может помочь избежать проблем с появлением и развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата: хождение босиком по массажному коврику, гальке, песку, траве. В питании ребенка необходимы продукты, содержащие кальций, витамин Д, обувь должна быть удобной.



Регулярные занятия спортом обеспечивают необходимую физическую активность и способствуют поддержанию здоровья. Главное, грамотно выбирать нагрузки и обследоваться перед началом занятий.



Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание, развивающее все группы мышц с минимальной травматизацией. Кроме того, игра бадминтон, настольный теннис, йога, спортивная ходьба, катание на велосипеде, баскетбол, волейбол и другие. Важно соблюдать технику и перед началом занятий провести хотя бы пару тренировок с инструктором.



Систематические занятия спортом способствуют:

укреплению мышц, легких, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата;

ускорению процессов метаболизма;

развитию внимания, ловкости, выносливости и быстроты реакций;

укреплению иммунной системы;

выработке навыка правильной осанки.



Чтобы ребенок вырос здоровым и жизнерадостным, организованным и дисциплинированным, ему просто необходим спорт. Ведь спорт – это движение, а движение – это жизнь".

Фото: freepik.com