Главный детский стоматолог региона: «Предупреждение развития кариеса у детей зависит от родителей»

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Наиболее распространенные стоматологические заболевания у детей — кариес зубов и болезни периодонта. Они прогрессируют с возрастом, вызывают осложнения, ведущие к частичной или полной потере зубов, нарушению жевательной функции и снижению качества жизни ребенка.



«В Самарской области в 1986 году была разработана и внедрена первая в России комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. В 2000 году проведена коррекция программы с учетом достигнутого уровня стоматологического здоровья детей и поведенческих факторов риска. За время внедрения программы интенсивность кариеса временных зубов снизилась на 29%, постоянных зубов у детей школьного возраста — на 46 %. Кариес зубов возникает в раннем детстве вследствие воздействия на ребенка поведенческих факторов риска, устранить или уменьшить которые могут только родители. Поэтому предупреждение кариеса у детей зависит исключительно от родителей, которые должны владеть рекомендованными методами профилактики», — рассказал главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин.



Как отмечают врачи-стоматологи, важно чтобы родители сами знали о факторах риска возникновения стоматологических заболеваний и методах их предупреждения. Пример мамы и папы поможет ребенку освоить нужные правила профилактики болезней полости рта.



«Заботиться о стоматологическом здоровье надо начинать с самого рождения ребенка. Чистить зубы надо уже с первого прорезавшегося зуба. Мы придаем большое значение и первому визиту ребенка к стоматологу. Лучше всего впервые посетить стоматолога, когда малышу незнакомы зубная боль и страх», — отметил Максим Борисович.



Как сохранить зубы здоровыми?

Стоматологи советуют:



Домашний уход. Правильно подобранные зубная щётка и паста, скребок для языка, ирригатор и зубная нить — верные помощники в этом деле.



Профилактические осмотры и профгигиена. Необходимо посещать своего врача-стоматолога не реже чем раз в полгода с профилактической целью.



Правильное питание. Важно поддерживать организм витаминами и микроэлементами. Рацион должен быть полон овощей, фруктов и зелени, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО