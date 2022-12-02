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Где в Самарской области 2 декабря выявлены 169 новых случаев COVID-19:

- 79 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Волжском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

С инфекцией не смог справиться 1 человек.

Фото: ru.freepik.com