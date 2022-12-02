Где в Самарской области 2 декабря выявлены 169 новых случаев COVID-19:
- 79 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Волжском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
С инфекцией не смог справиться 1 человек.
Фото: ru.freepik.com