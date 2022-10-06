Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

104

В Самарской области 6 октября выявлено 922 новых случая коронавирусной инфекции:

- 337 в г. Самара

- 300 в г. Тольятти

- 30 в г. Сызрань

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 20 в г. Жигулевск

- 17 в г. Отрадный

- 16 в Волжском районе

- 15 в Безенчукском районе

- 14 в Хворостянском районе

- 13 в Сергиевском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в Большеглушицком районе

- 11 в Приволжском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 10 в г. Похвистнево

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Елховском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Пестравском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Сызранском районе

- 6 в Борском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

Фото: ru.freepik.com