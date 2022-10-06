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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

6 октября 2022 18:35
104
В Самаре за сутки заболели 337 человек.

В Самарской области 6 октября выявлено 922 новых случая коронавирусной инфекции:

- 337 в г. Самара
- 300 в г. Тольятти
- 30 в г. Сызрань
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 20 в г. Жигулевск
- 17 в г. Отрадный
- 16 в Волжском районе
- 15 в Безенчукском районе
- 14 в Хворостянском районе
- 13 в Сергиевском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в Большеглушицком районе
- 11 в Приволжском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в г. Похвистнево
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Елховском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Пестравском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Сызранском районе
- 6 в Борском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе

 

Фото:    ru.freepik.com

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