Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 июня в регионе подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции:
- 29 в г. Самара
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г. Тольятти
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
64 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64993 случая коронавируса.
Скончались 1990 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 67, 72, 80, 82, 89 лет, женщины 62, 73, 73, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 71, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщина 55 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 82 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 62,32, по стране - 84,01.
Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,41.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8715, нарастающим итогом 2609237.