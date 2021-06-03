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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 июня 2021 16:19
55
29 человек заболели в Самаре.

3 июня в регионе подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции:

- 29 в г. Самара
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г. Тольятти
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе

64 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64993 случая коронавируса.

Скончались 1990 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 67, 72, 80, 82, 89 лет, женщины 62, 73, 73, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 71, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщина 55 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 82 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 62,32, по стране - 84,01.

​​Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,41.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8715, нарастающим итогом 2609237.

Теги: коронавирус новые случаи

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