Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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3 июня в регионе подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции:



- 29 в г. Самара

- 8 в г. Сызрань

- 7 в г. Тольятти

- 4 в Красноярском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

64 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64993 случая коронавируса.



Скончались 1990 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 59, 67, 72, 80, 82, 89 лет, женщины 62, 73, 73, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 71, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщина 55 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 82 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 62,32, по стране - 84,01.

​​Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,41.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8715, нарастающим итогом 2609237.