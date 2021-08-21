Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 августа в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции:
- 211 в г. Самара
- 49 в г. Тольятти
- 19 в г. Отрадный
- 12 в г. Кинель
- 11 в г. Сызрань
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 9 в Алексеевском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Кинельском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Елховском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
420 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 85845 случая коронавируса.
Скончались 3001 человек (нарастающим итогом).
женщины 56, 61, 65, 67, 70, 70, 71, 83, 85 лет, мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 60 лет, женщины 65, 73, 80, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 71, 83 лет; мужчины 62, 68, 70, 73, 84 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 93,99, по стране - 120,05.
Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,61.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9814, нарастающим итогом 3247843.