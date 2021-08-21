Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 августа в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции:

- 211 в г. Самара

- 49 в г. Тольятти

- 19 в г. Отрадный

- 12 в г. Кинель

- 11 в г. Сызрань

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Похвистневском районе

- 9 в Алексеевском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Кинельском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Елховском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

420 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 85845 случая коронавируса.



Скончались 3001 человек (нарастающим итогом).

женщины 56, 61, 65, 67, 70, 70, 71, 83, 85 лет, мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 60 лет, женщины 65, 73, 80, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 71, 83 лет; мужчины 62, 68, 70, 73, 84 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 93,99, по стране - 120,05.

​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,61.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9814, нарастающим итогом 3247843.