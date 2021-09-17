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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 сентября 2021 16:35
80
211 человек за сутки заболели в Самаре.

17 сентября в регионе подтверждено 480 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 211 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 20 в г.Новокуйбышевск
- 15 в г. Кинель
- 13 в Волжском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Богатовском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 53 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 98072 случая коронавируса.

Скончались 3612 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 68, 80, 89, 90 лет, женщины 69, 72 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 44, 56, 57, 60, 74 года, женщины 61, 68, 69, 71, 81 год, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 40 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, инфекционным заболеванием;
женщины 80, 85, 89 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 113,12,
по стране - 134,67.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,72.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12156, нарастающим итогом 3494210.

 

Фото:   оперштаб СО

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