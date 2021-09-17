Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

80

17 сентября в регионе подтверждено 480 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 211 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 20 в г.Новокуйбышевск

- 15 в г. Кинель

- 13 в Волжском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Богатовском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе



427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 53 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 98072 случая коронавируса.



Скончались 3612 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 68, 80, 89, 90 лет, женщины 69, 72 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 44, 56, 57, 60, 74 года, женщины 61, 68, 69, 71, 81 год, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 40 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, инфекционным заболеванием;

женщины 80, 85, 89 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 113,12,

по стране - 134,67.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,72.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12156, нарастающим итогом 3494210.

Фото: оперштаб СО