Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 июля в регионе подтверждено 268 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 93 в г. Самара
- 46 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 12 в г. Кинель
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в г. Сызрань
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в г. Жигулевск
- 8 в г. Отрадный
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Борском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71516 случаев коронавируса.
Скончались 2475 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 58, 74, 78, 83 лет, мужчины 85, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 57, 58, 67, 69 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 62 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;
женщины 63, 71 года, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 77,51, по стране - 101,13.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9060, нарастающим итогом 2946764.