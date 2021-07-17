Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 июля в регионе подтверждено 268 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 93 в г. Самара

- 46 в г. Тольятти

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 12 в г. Кинель

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в г. Сызрань

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в г. Жигулевск

- 8 в г. Отрадный

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Борском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71516 случаев коронавируса.

Скончались 2475 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 58, 74, 78, 83 лет, мужчины 85, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщины 57, 58, 67, 69 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 62 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;

женщины 63, 71 года, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 77,51, по стране - 101,13.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9060, нарастающим итогом 2946764.