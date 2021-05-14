Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

83

14 мая в регионе подтверждено 103 случая новой коронавирусной инфекции:

- 27 в г. Самара

- 27 в г.Тольятти

- 9 в г. Сызрань

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Отрадный

94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63080 случаев коронавируса.



Скончались 1692 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщины 51, 68, 74, 78, 93, 94 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

женщина 54 лет, страдавшая заболеванием печени;

женщина 83 лет;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,99, по стране - 78,85.

Коэффициент летальности в области - 2,68, в стране - 2,34.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6517, нарастающим итогом 2451692.