Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 мая в регионе подтверждено 103 случая новой коронавирусной инфекции:
- 27 в г. Самара
- 27 в г.Тольятти
- 9 в г. Сызрань
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Отрадный
94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63080 случаев коронавируса.
Скончались 1692 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщины 51, 68, 74, 78, 93, 94 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
женщина 54 лет, страдавшая заболеванием печени;
женщина 83 лет;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,99, по стране - 78,85.
Коэффициент летальности в области - 2,68, в стране - 2,34.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6517, нарастающим итогом 2451692.