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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 апреля 2021 14:37
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В Самаре заболели 44 человека.

28 апреля в регионе подтверждено 179 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 44 в г. Самара
- 30 в г. Тольятти
- 17 в Волжском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
167 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61167 случаев коронавируса.

Скончались 1476 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 68, 69, 74 лет, женщина 76, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 48, 66 лет;
мужчина 71 года, страдавший заболеванием органов дыхания и онкологическим заболеванием;
женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,23, по стране - 74,91.

Коэффициент летальности в области - 2,41, в стране - 2,28.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5824, нарастающим итогом 2357513.

Теги: коронавирус самарская область

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