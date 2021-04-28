Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 апреля в регионе подтверждено 179 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 44 в г. Самара
- 30 в г. Тольятти
- 17 в Волжском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
167 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61167 случаев коронавируса.
Скончались 1476 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 68, 69, 74 лет, женщина 76, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 48, 66 лет;
мужчина 71 года, страдавший заболеванием органов дыхания и онкологическим заболеванием;
женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,23, по стране - 74,91.
Коэффициент летальности в области - 2,41, в стране - 2,28.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5824, нарастающим итогом 2357513.