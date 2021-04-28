Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 апреля в регионе подтверждено 179 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 44 в г. Самара

- 30 в г. Тольятти

- 17 в Волжском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Октябрьск

167 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61167 случаев коронавируса.



Скончались 1476 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 68, 69, 74 лет, женщина 76, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 48, 66 лет;

мужчина 71 года, страдавший заболеванием органов дыхания и онкологическим заболеванием;

женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,23, по стране - 74,91.

Коэффициент летальности в области - 2,41, в стране - 2,28.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5824, нарастающим итогом 2357513.