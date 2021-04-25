Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 апреля в регионе подтверждено 188 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 90 в г. Самара
- 21 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 11 в г. Отрадный
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Кинель
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Борском районе
167 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60621 случай коронавируса.
Скончались 1437 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 55 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 90 лет , страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 67, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 48 лет;
женщина 41 года, страдавшая заболеванием почек
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45, по стране - 74,13.
Коэффициент летальности в области - 2,37, в стране - 2,27.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6894, нарастающим итогом 2338701.