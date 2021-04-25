Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 апреля в регионе подтверждено 188 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 90 в г. Самара

- 21 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 11 в г. Отрадный

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Сызрань

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Кинель

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Борском районе

​167 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60621 случай коронавируса.



Скончались 1437 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 55 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 90 лет , страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 67, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 48 лет;

женщина 41 года, страдавшая заболеванием почек

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45, по стране - 74,13.

Коэффициент летальности в области - 2,37, в стране - 2,27.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6894, нарастающим итогом 2338701.