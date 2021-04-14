Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 апреля в регионе подтверждены 195 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 70 в г. Самара

- 39 в г. Тольятти

- 16 в г. Чапаевск

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Сызрань

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Борском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Октябрьск

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58513 случаев коронавируса.



Скончались 1280 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек;

мужчина 71, 80 лет, женщины 73, 78, 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 61 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 72 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 88 лет, мужчины 68, 71, 80 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 40,09, по стране - 71,23.

Коэффициент летальности в области - 2,19, в стране - 2,23.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6755, нарастающим итогом 2263642.