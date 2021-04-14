Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 апреля в регионе подтверждены 195 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 70 в г. Самара
- 39 в г. Тольятти
- 16 в г. Чапаевск
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Сызрань
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Борском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск
184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58513 случаев коронавируса.
Скончались 1280 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек;
мужчина 71, 80 лет, женщины 73, 78, 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 61 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 72 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 88 лет, мужчины 68, 71, 80 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 40,09, по стране - 71,23.
Коэффициент летальности в области - 2,19, в стране - 2,23.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6755, нарастающим итогом 2263642.