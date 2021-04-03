Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:
- 70 в г. Самара
- 38 в г. Тольятти
- 13 в г. Чапаевск
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Отрадный
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Кинельском районе
- 6 в Красноярском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56333 случая коронавируса.
Скончались 1126 человек (нарастающим итогом), в том числе
двое мужчин 70 лет, мужчина 83 лет, женщины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
мужчина 82 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,26, по стране - 68,5.
Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 2,19.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7850, нарастающим итогом 2184964.
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