Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

142

3 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:

- 70 в г. Самара

- 38 в г. Тольятти

- 13 в г. Чапаевск

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Отрадный

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Кинельском районе

- 6 в Красноярском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56333 случая коронавируса.



Скончались 1126 человек (нарастающим итогом), в том числе

двое мужчин 70 лет, мужчина 83 лет, женщины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

мужчина 82 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,26, по стране - 68,5.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 2,19.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7850, нарастающим итогом 2184964.