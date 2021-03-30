Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 марта в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 68 в г. Самара
- 44 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Волжском районе
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г. Чапаевск
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
171 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55534 случая коронавируса.
Скончались 1088 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 65, 76 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 75 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы;
женщины 80, 83, 83, 87 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,07, по стране - 67,43.
Коэффициент летальности в области - 1,96, в стране - 2,17.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7647, нарастающим итогом 2155465.
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