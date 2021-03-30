Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 марта в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 68 в г. Самара

- 44 в г. Тольятти

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Волжском районе

- 8 в г. Сызрань

- 7 в г. Чапаевск

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель



171 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55534 случая коронавируса.



Скончались 1088 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 65, 76 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 75 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы;

женщины 80, 83, 83, 87 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,07, по стране - 67,43.

Коэффициент летальности в области - 1,96, в стране - 2,17.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7647, нарастающим итогом 2155465.