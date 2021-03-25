Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 78 в г. Самара
- 45 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 6 в г. Отрадный
- 6 в Волжском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Кинель
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в г. Сызрань
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Камышлинском районе
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54538 случаев коронавируса.
Скончались 1045 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;
мужчина 69 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщины 63, 70, 83 лет, мужчины 58, 61, 64, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 50 лет;
мужчина 62 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,73, по стране - 66,17.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2,15.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7794, нарастающим итогом 2115403.
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