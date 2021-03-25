Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 78 в г. Самара

- 45 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 6 в г. Отрадный

- 6 в Волжском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Кинель

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в г. Сызрань

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Камышлинском районе

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54538 случаев коронавируса.



Скончались 1045 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;

мужчина 69 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщины 63, 70, 83 лет, мужчины 58, 61, 64, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 50 лет;

мужчина 62 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,73, по стране - 66,17.

Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2,15.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7794, нарастающим итогом 2115403.