Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

1 февраля в регионе подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 112 в г.Самара
- 100 в г.Тольятти
- 24 в г.Новокуйбышевск
- 15 в Красноярском районе
- 13 в г. Сызрань
- 7 в Пестравском районе
- 7 в Сызранском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
264 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40603 случая коронавируса.
Скончались 824 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 69 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы,
женщина 82 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,81, по стране - 50,42.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,9.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7697, нарастающим итогом 1714158.
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