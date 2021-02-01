Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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1 февраля в регионе подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 112 в г.Самара

- 100 в г.Тольятти

- 24 в г.Новокуйбышевск

- 15 в Красноярском районе

- 13 в г. Сызрань

- 7 в Пестравском районе

- 7 в Сызранском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе



264 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40603 случая коронавируса.



Скончались 824 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 69 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы,

женщина 82 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,81, по стране - 50,42.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,9.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7697, нарастающим итогом 1714158.