Где в регионе подтвержден новые случаи коронавирусной инфекции

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2 апреля в регионе подтверждено 202 случая новой коронавирусной инфекции:

- 83 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 20 в г. Чапаевск

- 10 в г. Сызрань

- 7 в г. Отрадный

- 5 в Борском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Красноярском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе

181 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56132 случая коронавируса.



Скончались 1117 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

женщины 61, 62, 73, 85 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 82 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 62 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы;

женщина 33 лет, страдавшая заболеванием печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,98, по стране - 68,24.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 2,18.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7512, нарастающим итогом 2177114.