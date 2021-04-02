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Где в регионе подтвержден новые случаи коронавирусной инфекции

2 апреля 2021 19:55
101
В Самаре заболели 83 человека.

2 апреля в регионе подтверждено 202 случая новой коронавирусной инфекции:

- 83 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 20 в г. Чапаевск
- 10 в г. Сызрань
- 7 в г. Отрадный
- 5 в Борском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Красноярском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе
181 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56132 случая коронавируса.

Скончались 1117 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;
женщины 61, 62, 73, 85 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 82 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 62 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием эндокринной системы;
женщина 33 лет, страдавшая заболеванием печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,98, по стране - 68,24.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 2,18.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7512, нарастающим итогом 2177114.

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Комментарии

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