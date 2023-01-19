Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты можно съесть, чтобы избавиться от изжоги

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Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал о продуктах, которыми в случае необходимости можно заменить препараты от изжоги, сообщают "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам специалиста, лучше всего в борьбе с изжогой помогает жевательная резинка без мяты и сахара. Она стимулирует выработку слюны, которая очистит стенки пищевода от излишков желудочного сока, а щелочь в жвачке нейтрализует кислоты.

Андреев рекомендовал есть при изжоге овсяную, перловую или рисовую кашу, а также щелочные продукты — например, банан, но не целиком, а в виде кашицы.

«Вместо бананов можно использовать дыню. Этот продукт также отличается высоким содержанием щелочи и помогает нормализовать кислотность», — добавил гастроэнтеролог.

Специалист отметил пользу кисломолочных продуктов при изжоге, но предупредил, что в них не должно быть сахара и иных добавок.

Настой из имбиря также помогает устранить вызванную изжогой тошноту.

«В свежем виде растение при изжоге есть не стоит — оно может дополнительно раздражать желудок. Лучше использовать настой из нескольких кусочков имбиря, залитых кипятком», — рассказал он.

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