Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два

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Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух, эти черты у нее проявляются уже сейчас. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020", - сказала она.

Она отметила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной. "Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года", - сказала Пшеничная.

Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Подъемы заболеваемости

Пшеничная отметила, что подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией могут случаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть населения привьется от коронавируса.

"Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей. Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что такая ситуация наблюдается с гриппом A (H1N1) 2009. По ее словам, после эпидемии в 2009 году, вызванной этим штаммом, каждый год в течение нескольких лет регистрировались существенные подъемы заболеваемости "свиным" гриппом. "И только в последние годы ежегодная регистрация случаев гриппа, вызванного этим штаммом вируса, снизилась", - подчеркнула эксперт.

Массовая вакцинация от коронавируса в регионах России началась 18 января. Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет к инфекции, нужно привить 60% взрослого населения страны.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС