Эксперты НМИЦ ознакомились с работой экстренной медицинской помощи в регионе

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Самарскую область с рабочим визитом посетили специалисты Научного медицинского исследовательского центра по направлению деятельности «скорая медицинская помощь» Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

В ходе визита эксперты ознакомились с работой ряда медучреждений региона, включая станции скорой помощи и больницы, участвующие в оказании экстренной медпомощи. Основной темой обсуждения стала организация оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.

"В рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» , в 2025 году реализуются мероприятия по созданию современной инфраструктуры приемных отделений медицинских организаций с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями, дооснащению и оснащению медицинскими изделиями приемных отделений, - рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева. - С коллегами обсудили возможности участия в федеральном проекте и перспективы строительства таких отделений в крупных многопрофильных больницах Самары, Тольятти и Сызрани."

У региона уже есть успешный опыт реализации мероприятия по возведению приемно-диагностических отделений в 4 районных больницах.

"Оценки и рекомендации экспертов помогут совершенствовать работу по важнейшему направлению. Специалисты экстренной медицины и стационаров вносят особый вклад в спасение жизней пациентов. Будем совместно прорабатывать мероприятия для улучшения процессов и развитию экстренной медицинской помощи", - отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО