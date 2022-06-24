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Эксперты НМИЦ обсудили вопросы организации первичной медико-санитарной и профилактической помощи населению губернии

24 июня 2022 17:37
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины посетили СО с рабочим визитом.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ) посетили Самарскую область с рабочим визитом.

Эксперты центра совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и главными внештатными специалистами посетили Самарскую городскую поликлинику №13, Самарскую городскую больницу №4, Самарскую городскую клиническую больницу №8, Красноармейскую центральную районную больницу, в том числе фельдшерско-акушерский пункт поселка Чапаевский и офис врача общей практики поселка Кировский, ознакомились с организацией медицинской помощи на местах.

По результатам выездов в региональном министерстве здравоохранения прошло итоговое совещание под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. В совещании приняли участие врач-методист группы по организации медицинской помощи отдела организационно-методического управления и анализа оказания медицинской помощи НМИЦ Екатерина Иванова, руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина и представители медучреждений.

Специалисты обсудили вопросы организации диспансеризации, в том числе углубленной, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения за взрослым населением с хроническими заболеваниями, онкологической выявляемости в первичном звене, обучения врачей поликлиник. Руководитель экспертной группы высоко оценила показатели работы областной профилактической службы и обозначила направления для дальнейшей проработки.

«Коллеги из федерального центра отметили хорошую организацию работы отделений и кабинетов медицинской профилактики, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. — Диспансеризацию в регионе прошли уже порядка 260 тысяч жителей, около 69 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Специалисты приглашают пациентов на профилактические мероприятия путем рассылки в мессенджерах и обзвонов, напоминают на амбулаторных приемах о необходимости пройти диспансеризацию, размещают информационные материалы на официальных сайтах медучреждений и в социальных сетях. Кроме того, жителям области доступна запись на диспансеризацию через личный кабинет на Госуслугах».

Также эксперты уделили внимание организации лабораторной диагностики, работе в информационных медицинских системах, взаимодействию с администрациями муниципальных образований по вопросам организации здоровьесберегающих условий, совместно наметили пути решения возникающих вопросов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   pxhere

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Здравоохранение
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины посетили СО с рабочим визитом.
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Эксперты НМИЦ обсудили вопросы организации первичной медико-санитарной и профилактической помощи населению губернии
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