‍Эксперт СамГМУ Олег Фатенков: "Физическая активность в молодости напрямую влияет на продолжительность жизни"

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Как рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Регулярные физические нагрузки в молодом возрасте напрямую связаны с увеличением средней продолжительности жизни.



В молодости закладывается основа всех систем организма: сердечно-сосудистой, костно-мышечной и обмена веществ. Регулярный спорт укрепляет этот фундамент, делая его устойчивым к возрастным изменениям и заболеваниям.



Физическая активность замедляет клеточное старение, улучшает работу мозга, поддерживает здоровый вес и снижает хронические воспаления.



Если в молодости вы привыкли заниматься спортом, эта полезная привычка будет поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.



Важно уделять около 150 минут в неделю регулярным физическим нагрузкам: быстрой ходьбе, бегу, плаванию, прогулкам на велосипеде, танцам, командным играм, силовым тренировкам или йоге.



Помните: лучше умеренная, но регулярная активность. Каждая тренировка, прогулка или активная игра – это инвестиции в будущее здоровье и долголетие".

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