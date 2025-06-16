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‍Эксперт СамГМУ Олег Фатенков: "Физическая активность в молодости напрямую влияет на продолжительность жизни"

16 июня 2025 15:47
60
 Если в молодости вы привыкли заниматься спортом, эта полезная привычка будет поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.

Как рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

 "Регулярные физические нагрузки в молодом возрасте напрямую связаны с увеличением средней продолжительности жизни.

 В молодости закладывается основа всех систем организма: сердечно-сосудистой, костно-мышечной и обмена веществ. Регулярный спорт укрепляет этот фундамент, делая его устойчивым к возрастным изменениям и заболеваниям.

 Физическая активность замедляет клеточное старение, улучшает работу мозга, поддерживает здоровый вес и снижает хронические воспаления.

 Если в молодости вы привыкли заниматься спортом, эта полезная привычка будет поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.

Важно уделять около 150 минут в неделю регулярным физическим нагрузкам: быстрой ходьбе, бегу, плаванию, прогулкам на велосипеде, танцам, командным играм, силовым тренировкам или йоге.

Помните: лучше умеренная, но регулярная активность. Каждая тренировка, прогулка или активная игра – это инвестиции в будущее здоровье и долголетие".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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