Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"

Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:
"Энтеровирусы являются одними из основных возбудителей летних вирусных инфекций и отличаются большим разнообразием клинической симптоматики. Заболевания, вызванные энтеровирусами, могут протекать по типу острых респираторных заболеваний, кишечной инфекции и лихорадки.
Однако энтеровирусы способны вызывать у детей и тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, такие как серозный менингит, менингоэнцефалит и другие. Энтеровирусы отличаются чрезвычайной устойчивостью в окружающей среде и могут передаваться воздушно-капельным и фекально-оральным путями как при непосредственном контакте с больным, так и опосредованно при купании в водоемах, через бытовые предметы.
Основные профилактические мероприятия сводятся к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Чтобы лето было радостным и беззаботным необходимо соблюдать следующие правила:
употреблять бутилированную и кипяченную воду
не купаться в загрязненных водоемах, а также не глотать воду из водоема и бассейна
питаться в проверенных местах
не пробовать продукты на рынках и в магазинах
тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды
соблюдать правила личной гигиены
находить больше времени для общения на свежем воздухе.
При появлении симптомов инфекционных заболеваний у ребенка - повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью".
Фото: минздрав СО