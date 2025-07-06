Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"

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Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:



"Энтеровирусы являются одними из основных возбудителей летних вирусных инфекций и отличаются большим разнообразием клинической симптоматики. Заболевания, вызванные энтеровирусами, могут протекать по типу острых респираторных заболеваний, кишечной инфекции и лихорадки.



Однако энтеровирусы способны вызывать у детей и тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, такие как серозный менингит, менингоэнцефалит и другие. Энтеровирусы отличаются чрезвычайной устойчивостью в окружающей среде и могут передаваться воздушно-капельным и фекально-оральным путями как при непосредственном контакте с больным, так и опосредованно при купании в водоемах, через бытовые предметы.



Основные профилактические мероприятия сводятся к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Чтобы лето было радостным и беззаботным необходимо соблюдать следующие правила:



употреблять бутилированную и кипяченную воду

не купаться в загрязненных водоемах, а также не глотать воду из водоема и бассейна

питаться в проверенных местах

не пробовать продукты на рынках и в магазинах

тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды

соблюдать правила личной гигиены

находить больше времени для общения на свежем воздухе.



При появлении симптомов инфекционных заболеваний у ребенка - повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью".

Фото: минздрав СО