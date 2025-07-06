Я нашел ошибку
Главные новости:
В 1945 году он был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.
Сотрудники СУ скр СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием
После того как устройство зарядилось до 100%, немедленно отключите его от сети.
ГУ МЧС СО: как безопасно заряжать электронные устройства и гаджеты
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С.
7 июля в регионе без осадков, до +26°С
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля Всемирный день кардиолога
Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.
Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»
Девочку обнаружили на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
В Самарской области разыскана 13-летняя девочка
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"

6 июля 2025 16:09
260
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.

Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:

 "Энтеровирусы являются одними из основных возбудителей летних вирусных инфекций и отличаются большим разнообразием клинической симптоматики. Заболевания, вызванные энтеровирусами, могут протекать по типу острых респираторных заболеваний, кишечной инфекции и лихорадки.

Однако энтеровирусы способны вызывать у детей и тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, такие как серозный менингит, менингоэнцефалит и другие. Энтеровирусы отличаются чрезвычайной устойчивостью в окружающей среде и могут передаваться воздушно-капельным и фекально-оральным путями как при непосредственном контакте с больным, так и опосредованно при купании в водоемах, через бытовые предметы.

Основные профилактические мероприятия сводятся к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Чтобы лето было радостным и беззаботным необходимо соблюдать следующие правила:

 употреблять бутилированную и кипяченную воду
 не купаться в загрязненных водоемах, а также не глотать воду из водоема и бассейна
 питаться в проверенных местах
 не пробовать продукты на рынках и в магазинах
 тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды
 соблюдать правила личной гигиены
 находить больше времени для общения на свежем воздухе.

При появлении симптомов инфекционных заболеваний у ребенка - повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
06 июля 2025, 15:41
6 июля Всемирный день кардиолога
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов. Здравоохранение
184
Её вклад в развитие гастроэнтерологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми она щедро делилась, продолжат вдохновлять коллег.
05 июля 2025, 17:19
В Самаре скончалась гастроэнтеролог Светлана Чаплыгина
Её вклад в развитие гастроэнтерологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми она щедро делилась, продолжат вдохновлять коллег. Общество
547
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
04 июля 2025, 18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей. Здравоохранение
662
Здравоохранение
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
6 июля 2025  16:09
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
260
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля 2025  15:41
6 июля Всемирный день кардиолога
190
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
4 июля 2025  18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
663
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
4 июля 2025  18:18
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
819
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлинического отделения.
4 июля 2025  13:58
В Богатовском районе обновляются условия оказания медпомощи
635
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
4 июля 2025  09:31
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
586
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.
3 июля 2025  18:44
Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 
622
Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам.
3 июля 2025  14:07
‍Самарский врач-хирург: "В летний период возрастает количество серьёзных ожоговых травм"
559
Сейчас в терапевтическом отделении на ул. Бакинская, 27А идут демонтажные работы.
2 июля 2025  21:45
Начался капитальный ремонт Самарской городской больницы №10
764
В посёлках Каменный Брод и Чапаевский уже проводятся внутренние отделочные работы медицинских пунктов.
2 июля 2025  15:18
В Красноармейском районе строятся три новых ФАПа
600
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14941
Весь список
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
524
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
520
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
569
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
564
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
481
Весь список