Эксперт: "Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние" 

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние.



Нарушение этого баланса приводит к снижению иммунитета и проблемам со здоровьем.



Иммунная и нервная системы помогают успешно сопротивляться вредным воздействиям болезнетворных факторов. Но нарушение в работе одной системы приводит к поломке адаптации всего организма.



Длительный стресс негативно влияет на работу иммунных клеток, подавляет их активность и повышает заболеваемость инфекциями.



Затянувшаяся депрессия не только истощает запас биологически активных веществ в организме, но и приводит к повышению уязвимости иммунитета, развитию простудных заболеваний и обострению хронических болезней.



Особую опасность для таких пациентов представляет зимнее время. В этот период пациенты в состоянии повышенной эмоциональной нагрузки со сниженным иммунным ответом особенно подвержены острым респираторным вирусным заболеваниям. Часто у них развиваются осложнения в виде воспаления легких, миокардита и острой почечной недостаточности.



Для профилактики следуйте простым правилам, которые помогут укрепить психическое здоровье и иммунитет:

- Ведите здоровый образ жизни, соблюдая режим труда и отдыха

- Ложитесь спать не позднее 23:00

- Не забывайте о правильном питании. Употребляйте больше овощей и фруктов.

- Поддерживайте нормальный вес с учетом индекса массы тела.

- Проходите ежедневно 10 тысяч шагов. Желательно на свежем воздухе.

- Обязательно избавьтесь от вредных привычек и будьте здоровы!"

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