Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития Группы ННК на территории Самарской области и поддержки региона в реализации проектов компании.
Дмитрий Азаров и Эдуард Худайнатов обсудили вопросы сотрудничества между Самарской областью и Группой ННК
Самарцев и гостей города приглашают принять участие в насыщенной праздничной программе.
7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой День рождения! 
Длительный стресс подавляет активность иммунных клеток и повышает заболеваемость инфекциями.
Эксперт: "Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние" 
У междугородного автобуса возникла техническая неисправность, сломался генератор.
 Сотрудники ГИБДД СО помогли  людям, замерзающим в сломанном на дороге пассажирском автобусе
Таисия Алексеевна приехала на участковый пункт полиции, чтобы познакомиться с победителем конкурса «Народный участковый – 2023».
В Самаре общественник провела «Один день с участковым».
Самолет, готовящийся к взлету в аэропорту Курумоч, остановил запуск из-за неполадо
Самолет, готовящийся к взлету в аэропорту Курумоч, остановил запуск из-за неполадок
В список проблемных попали 7 трамвайных маршрутов в Самаре
В список проблемных попали 7 трамвайных маршрутов в Самаре
В Тольятти задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт: "Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние" 

5 ноября 2023 15:55
125
Длительный стресс подавляет активность иммунных клеток и повышает заболеваемость инфекциями.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние.

Нарушение этого баланса приводит к снижению иммунитета и проблемам со здоровьем.

Иммунная и нервная системы помогают успешно сопротивляться вредным воздействиям болезнетворных факторов. Но нарушение в работе одной системы приводит к поломке адаптации всего организма.

Длительный стресс негативно влияет на работу иммунных клеток, подавляет их активность и повышает заболеваемость инфекциями.

Затянувшаяся депрессия не только истощает запас биологически активных веществ в организме, но и приводит к повышению уязвимости иммунитета, развитию простудных заболеваний и обострению хронических болезней.

Особую опасность для таких пациентов представляет зимнее время. В этот период пациенты в состоянии повышенной эмоциональной нагрузки со сниженным иммунным ответом особенно подвержены острым респираторным вирусным заболеваниям. Часто у них развиваются осложнения в виде воспаления легких, миокардита и острой почечной недостаточности.

Для профилактики следуйте простым правилам, которые помогут укрепить психическое здоровье и иммунитет:

- Ведите здоровый образ жизни, соблюдая режим труда и отдыха
- Ложитесь спать не позднее 23:00
- Не забывайте о правильном питании. Употребляйте больше овощей и фруктов.
- Поддерживайте нормальный вес с учетом индекса массы тела.
- Проходите ежедневно 10 тысяч шагов. Желательно на свежем воздухе.
- Обязательно избавьтесь от вредных привычек и будьте здоровы!"

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Длительный стресс подавляет активность иммунных клеток и повышает заболеваемость инфекциями.
5 ноября 2023  15:55
Эксперт: "Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние" 
125
Консультации получили свыше 70 жителей.
4 ноября 2023  15:07
Забота рядом»: врачи мобильной бригады проконсультировали жителей Чапаевска
534
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
3 ноября 2023  17:55
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
626
Травматологи больницы имени Семашко освоили новый метод лечения
3 ноября 2023  13:33
Травматологи больницы имени Семашко освоили новый метод лечения
498
Медицинские товары в профильных компаниях
3 ноября 2023  09:19
Медицинские товары в профильных компаниях
219
Устройства оснащены планшетом с функцией дистанционной передачи данных.
2 ноября 2023  21:57
В Сызранскую больницу поступили 6 портативных электрокардиографов для диагностики работы сердца
600
К этому препарату формируется зависимость.
2 ноября 2023  18:21
Кардиолог: частое употребление корвалола может вызвать побочный эффект
656
Новые сотрудники — врачи общей практики, терапевты, педиатры и медицинские сестры — получили выплаты в размере до 1,5 млн рублей и уже приступили к работе.
2 ноября 2023  17:03
В Ставропольскую больницу трудоустроились в этом году ‍6 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
794
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.
2 ноября 2023  15:08
Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска
618
В государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.
2 ноября 2023  14:05
В женских консультациях региона работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
619
Весь список
В центре внимания
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
604
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
628
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
594
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
739
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
887
Весь список